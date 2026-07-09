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Il caso.
10 luglio 2026 alle 00:33

Incidente sulla 195: l’ambulanza non passa 

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Traffico paralizzato per un incidente nel tratto della 195, direzione Cagliari, a due corsie attualmente ridotte a una per i lavori in corso sulla strada statale. E tra le centinaia di auto e camion bloccati, anche l’ambulanza, proveniente da Domus de Maria, con i soccorritori che si sarebbero dovuti prendere cura delle persone ferite – in modo non grave per fortuna – nell’incidente.

Il caos è andato in scena ieri sera, poco prima delle 19, proprio nel giorno dell’inaugurazione degli ultimi tre chilometri della statale 195 bis. Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate e ci sono stati dei feriti. Ma l’ambulanza del 118 è rimasta bloccata tra le auto incolonnate nel tratto a una corsia, per il restringimento della carreggiata. Le auto hanno cercato di spostarsi ma lo spazio era ridotto. I soccorsi sono così arrivati con un inevitabile ritardo. Il traffico è stato deviato nella consortile di Macchiareddu. (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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