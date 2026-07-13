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Al Brotzu.
14 luglio 2026 alle 00:18

Incidente a Pirri, il motociclista resta in prognosi riservata 

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Sono sempre gravissime le condizioni del motociclista coinvolto domenica sera in un terribile incidente con un’auto. Lo scontro è avvenuto a Pirri, in via Legnano, una delle strade di Pirri che collegano via Santa Maria Chiara con via Riva Villasanta.

L’intervento del personale sanitario del 118 è stato immediato. Il centauro è stato trasferito d’urgenza in ambulanza in codice rosso al Brotzu, dove è sempre ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi.

Secondo una prima ricostruzione, la moto si sarebbe scontrata con un’auto, che si era da poco immessa nell’incrocio, provenendo da via Fratelli Bandiera. L’impatto è stato violentissimo tanto da proiettare il centauro sull’asfalto e poi sotto l’auto. Il mezzo a due ruote è andato completamente distrutto nello scontro, terminando contro una serranda.

Il motociclista, finendo sotto l’auto, ha riportato lesioni gravissime. Lo hanno capito subito dalla centrale operativa del 118, che ha inviato un’ambulanza medicalizzata con unità mobile di rianimazione proprio per la grave dinamica dell’incidente.

L’uomo è stato così trasferito in pronto soccorso del Brotzu. Dopo le valutazioni dei medici, è stato ricoverato. Le sue condizioni sarebbero sempre gravissime, anche se non trapela nulla sulle entità delle ferite riportate. La prognosi resta ancora riservata.

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