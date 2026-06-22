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Riola.
23 giugno 2026 alle 00:20

Incendio nelle campagne, in cenere tre ettari di terra 

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Un uliveto e tre ettari di terra andati in cenere. È questo il triste bilancio di un incendio scoppiato ieri pomeriggio nella campagne di Riola. Per avere la meglio sulle fiamme è intervenuto il Corpo forestale con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Fenosu ma anche di un Superpuma. Oltre a loro le squadre dei vigili del fuoco partite dal comando provinciale di Oristano, i barracelli di Riola e la squadra di Forestas di Zeddiani.

Uno schieramento di forze grazie al quale i danni sono stati contenuti e la bonifica dell’area è scattata dopo due ore dall’inizio degli interventi.

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