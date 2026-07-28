Incendio blocca la 131, statale chiusa per un’ora 

La statale 131 è rimasta bloccata per circa un’ora, in direzione Sassari. Il fumo intenso ha costretto Anas a chiudere quel tratto di strada, che conduce all’altopiano di Campeda. Questo a causa di un incendio che è divampato ieri pomeriggio nella zona di Santa Barbara, nel costone destro, dove sorge un importante sito archeologico. Sul posto per circa tre ore hanno operato uomini e mezzi del Corpo forestale con due elicotteri leggeri e un super Puma, provenienti dalla base di Fenosu, vigili del fuoco e barracelli. Le fiamme sono partite probabilmente dai bordi della strada, interessando un importante sito archeologico e pascoli. Una leggera brezza ha spinto il fumo sulla salita della statale 131 subito dopo il bivio di Birori (al km 142+500, in direzione Sassari). L’incendio ha bruciato pascoli e qualche piccola riserva di foraggio, in una zona ricca di aziende agricole. Spinto dal vento si stava dirigendo verso una zona ricca di vegetazione e vigneti. I mezzi aerei hanno dovuto fare diversi interventi per domare le fiamme, che potevano fare ingenti danni. Uomini e mezzi hanno operato per tutto il pomeriggio. La strada è stata riaperta nel giro di un’ora circa. Il traffico, oltre al fumo intenso, è stato reso difficoltoso anche dai cantieri aperti. (f. o.)

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