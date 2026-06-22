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23 giugno 2026 alle 00:20

Incaricati i dirigenti comunali 

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Il sindaco Stefano Anni sceglie la continuità e conferma i responsabili di servizio delle tre aree del Municipio. Il primo cittadino ha firmato i decreti per la nomina di Monica Frau quale responsabile dell’Area 1 Amministrativa e sociale, di Valeria Serci a capo dell’Area 2 Economico-finanziaria e di Sergio Pilloni al vertice dell’Area 3 Tecnica. I tre, in carica per tutta la legislatura 2020-26 guidata dallo stesso Anni (il quale ha preso atto che l’ente è privo di personale con qualifica dirigenziale), sono stati scelti fra quelli inquadrati nell’area di elevata qualificazione (Eq) in possesso, scrive il sindaco, «della competenza professionale» dovuta «all’esperienza maturata in qualità di titolare di posizioni di lavoro che richiedono un significativo grado di autonomia gestionale». (ig. pil.)

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