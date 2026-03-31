Inaugurato “Anthos”,  il murale realizzato  nella scuola primaria 

Si chiama “Anthos”, dal greco “fiorire”, il murale realizzato dall’artista cagliaritana Ilaria Melis, con i bambini della scuola primaria di via Monte Spada e inaugurato ieri mattina alla presenza, tra gli altri, della stessa Melis, degli alunni, del sindaco Pietro Pisu, di Ugo Bressanello, presidente della Fondazione Domus de Luna, con la quale l’Istituto comprensivo “Ermanno Cortis” ha collaborato per il progetto (finanziato dalla Fondazione di Sardegna nell’ambito del programma “Sa Scola con su Coru Mannu”), della dirigenza scolastica e dell'assessora alla Pubblica Istruzione Elisabetta Contini. L’opera è stata realizzata sul muretto che circonda la scuola. Raffigura le piante spontanee che troviamo anche a bordo strada, come le ortiche. «Lo scopo è valorizzare elementi della natura che vengono ignorati», dice Melis, «i bambini sono maestri nel notare i piccoli dettagli della vita». L'artista ha coinvolto attivamente gli alunni. «Abbiamo deciso insieme quali piante rappresentare. Ho ricevuto sostegno e sorrisi. Si sono divertiti, hanno appreso una nuova forma d'arte e capito che un muro può veicolare un messaggio positivo di connessione con la natura». Per il sindaco Pisu, «il murale non è solo un intervento di decoro urbano, ma fa parte di un percorso educativo che ha visto i bambini protagonisti attivi. È il simbolo della Quartucciu che vogliamo: una città dove le istituzioni dialogano col terzo settore per rendere i più piccoli partecipi della bellezza dei propri spazi».