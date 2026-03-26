In via Castelli arriva il nuovo asfalto «Era ora, ma restano mille problemi» 

Esultanza, certo, ma anche stupore misto ad un pizzico di atavico scetticismo. Sì, perché in via Castelli gli abitanti non sono avvezzi alle buone notizie. Dopo anni di abbandono e indifferenza (bipartisan) da parte delle istituzioni tra i palazzoni fatiscenti abbarbicati sul colle di Tuvumannu la diffidenza è diventata un istinto naturale. Al punto che, nonostante il Comune abbia già posizionato i cartelli, c’è chi dubita che i lavori di fresatura e bitumatura saranno realmente avviati o teme che non saranno eseguiti a regola d’arte.

Ma è tutto vero: dopo le vibranti proteste degli ultimi mesi, l’agognato nuovo asfalto è finalmente in dirittura d’arrivo in una delle zone più disastrate della città. Ma con l’auspicio che sia solo l’inizio, perché in via Castelli le criticità sono ancora tante, a cominciare da quelle legate ai rifiuti e alla cura del verde, fino all’ordine pubblico.

«Finalmente si muove qualcosa», dice Davide Della Penna, 45 anni, «abbiamo visto infatti che qualche carcassa d'auto è stata portata via, seppur non tutte, che qualche pulizia straordinaria è stata fatta e adesso sembra pure che si intenda intervenire, seppur parzialmente, su quell’asfalto che stava distruggendo le nostre auto. Un po’ di dignità anche per noi, insomma, sperando che non sia solo un rattoppo, il solito contentino random».Sulla stessa lunghezza d’onda Raffaele Sannais, 42 anni, invalido in stampelle. «Ben venga l’asfalto», commenta anche lui, «ma poi si pensi agli altri mille problemi che abbiamo, dalle scalette diroccate di via Argonne agli alberi pericolanti». Soddisfatto «per un primo risultato ottenuto» il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Edoardo Tocco, che proprio sulle inquietanti condizioni dell’asfalto di via Castelli aveva presentato, ripetute interrogazioni urgenti.

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