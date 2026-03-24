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25 marzo 2026 alle 00:38

In ventidue a caccia degli ultimi sei posti 

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Non c'è solo Italia-Irlanda del Nord nell'elenco delle partite che tra domani e martedì prossimo assegnano gli ultimi sei posti al Mondiale di calcio 2026. Se li contenderanno 22 squadre. Sedici sono le europee, divise in quattro percorsi, ognuno con due semifinali e una finale (chi ha il ranking più alto ospita le semifinali), a cominciare da Galles-Bosnia Erzegovina, a Cardiff.

Il Galles ha interrotto un digiuno di 64 anni dalla fase finale qualificandosi per Qatar 2022. Da questo incrocio del percorso A dipenderà la successiva avversaria degli azzurri, a patto che domani a Bergamo superino gli irlandesi. La vincitrice raggiunge Canada, Qatar e Svizzera nel Gruppo B del Mondiale.

Le sei non europee si ridurranno a due attraverso il Torneo Playoff Fifa, che si svolgerà nelle città messicane di Guadalajara e Monterrey. Nel percorso B europeo si affrontano Ucraina-Svezia (in campo neutro a Valencia) e Polonia-Albania. L'Ucraina è giunta seconda nel Gruppo D dietro la Francia, la Svezia punta alla tredicesima qualificazione. La Polonia può ottenere la terza presenza consecutiva, mentre l'Albania la prima. La vincitrice raggiunge Giappone, Olanda e Tunisia (Gruppo F).

Il percorso C vede in semifinale Turchia-Romania e Slovacchia-Kosovo. La Turchia di Montella non partecipa ai Mondiali dal 2002, la Romania addirittura dal 1998. La vincente va con Australia, Paraguay e Stati Uniti (Gruppo D). Nel percorso D si incrociano Danimarca-Macedonia del Nord e Repubblica Ceca-Repubblica d’Irlanda. I danesi, in particolare, hanno perso la qualificazione diretta con la sconfitta subita nei minuti finali contro la Scozia, nell'ultima giornata. La vincente va con Corea del Sud, Messico e Sudafrica (Gruppo A).

Nel percorso 1 del Torneo Playoff Fifa la Repubblica Democratica del Congo è l'unica rappresentante africana, dopo aver eliminato le grandi potenze Camerun e Nigeria negli spareggi, grazie al secondo posto nel Gruppo B delle qualificazioni dietro al Senegal. I Leopardi inseguono la fase finale del Mondiale dal 1974 e la contenderanno alla vincente di Nuova Caledonia-Giamaica. Chi la spunta si aggiunge a Colombia, Portogallo e Uzbekistan (Gruppo K). Nel percorso 2 la prima finalista è l’Iran. I Leoni della Mesopotamia hanno partecipato solo all'edizione dal 1986, in Messico. Aspettano la vincente di Bolivia-Suriname. Da qui uscirà la quarta per il raggruppamento con Francia, Norvegia e Senegal (Gruppo I).

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