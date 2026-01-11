in testa campagnola e orione selargius 

Nella tredicesima giornata continua il testa a testa nel girone A dell’Over 55: alla capolista Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare basta l’1-0 sull’Opes Team per restare in vetta ma è ancora tallonata a un punto dal Real Putzu, che col sempreverde Angiargia supera di misura la Tielle Team.

Successo con il minimo scarto anche per la Sardachem di capitan Piludu: una rete di Lobina vale la vittoria sul Cagliari 2007 e il podio. Il terzo successo nelle ultime quattro uscite consente alla Cooper Band di consolidare la quarta posizione: il 3-1 sul Poggio dei Pini/Sotto La Torre è firmato dalla doppietta di uno strepitoso Nioi e dal gol in apertura di Fanni. Termina in parità (1-1) tra Okky Villanova e I. R. Moniaflor.

Non cambia padrone il girone B. Gli Amatori Orione Selargius comandano in attesa del posticipo di oggi tra Lewis Rooms e Maccioni Marmi: entrambe potrebbero riagguantare la vetta. I biancorossi intanto con le doppiette di Pusceddu e Melis e la rete di Tolu hanno calato il pokerissimo sul Deximu (in rete con Marcis).

Il punticino conquistato contro il Nuraghe/Evolvere (1-1) consente agli Ingegneri di mantenere il terzo posto. Pari (2-2) anche per il SI. TI. Carbonia (quarto) con la Sardegna Termale Sardara/E. I. 83. Il terzo pari della quarta giornata di ritorno lo firmano gli Amatori La Palma e la Eosol/Car Refinish.

Scatto in vetta della Masnata Chimici nell’Over 58: Vacca (tripletta), Urpi e Podda siglano il 5-0 sul Cral Ctm. A Il Club non basta la rete di Curreli per piegare la Sinnai Conad Superstore (1-1) e mantenere la testa.

Il 2-1 sulla Frama/Beko Service vale il terzo posto per la Di.Fer, mentre lo 0-0 della Mediterranea R. U. con La Vernice agevola la corsa della Polisportiva Sestu, che con Locci regola la De Amicis.

Secondo successo consecutivo per il Fileferru (4-1 sul Mulinu Becciu). Finisce con un combattuto 2-2 la sfida di bassa classifica tra Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana e Myair Svapo.

