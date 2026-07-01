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Guspini.
02 luglio 2026 alle 01:34

In piazza Togliatti parco giochi transennato 

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Alcuni dei nuovi giochi installati nell’area di piazza Togliatti a Guspini sono stati transennati. Si tratta del percorso ludico-motorio, progettato per attività di equilibrio, coordinazione e psicomotricità. «Una misura necessaria in attesa delle ultime operazioni per la messa in esercizio dell’area, in particolare il posizionamento della cartellonistica con prescrizioni e informazioni di sicurezza per il corretto utilizzo delle attrezzature», spiegano gli amministratori che indicano che «la riapertura dell’area avverrà a breve». La precedente amministrazione aveva portato avanti interventi di riqualificazione per 250mila euro, con il restyling dell’intera zona e delle aree verdi. Tuttavia restano da limare alcune criticità: «L’intervento è positivo, perché la piazza è molto frequentata da famiglie, ragazzi e bambini, ma occorre eliminare alcune criticità legate alla sicurezza, come i profili metallici di contenimento del ciottolato che potrebbero rappresentare un pericolo in caso di caduta», descrive Simona Cogoni, consigliera di minoranza. «Serve maggiore attenzione alla pulizia: i cestini risultano spesso pieni, anche per giorni, e lo svuotamento dovrebbe essere più frequente, con un controllo più costante dell’area». Un'ulteriore criticità riguarda il ciottolato che spesso viene trascinato sull'asfalto circostante.

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