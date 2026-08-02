In mostra le opere di Wanda Nazzari 

Partiture di ruggine e di seta per ripercorre oltre cinquant’anni di ricerca di una delle personalità più autorevoli dell'arte contemporanea sarda: Wanda Nazzari che, da oltre mezzo secolo occupa un posto di primo piano nella storia dell’arte contemporanea in Sardegna. A lei è dedicata la mostra inaugurata a Palazzo di Città, in piazza Palazzo dai Musei Civici, e che resterà aperta fino all’8 novembre.

La sua ricerca ha attraversato stagioni, linguaggi e generazioni, trasformando la materia in poesia e l’opera d’arte in uno spazio di riflessione, memoria e conoscenza. Pittrice, incisora, scultrice, performer, regista, poetessa e instancabile promotrice culturale, ha contribuito alla crescita della cultura visiva dell’Isola, costruendo nel tempo una fitta rete di relazioni artistiche e intellettuali che hanno fatto di Cagliari uno dei luoghi più vitali della sperimentazione contemporanea. La mostra “Wanda Nazzari. Partiture di ruggine e di seta”, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune, è curata da Mariolina Cosseddu e rappresenta un importante riconoscimento istituzionale a una protagonista che, attraverso il proprio lavoro, ha saputo lasciare un segno profondo nella storia culturale della città e della Sardegna.

L’esposizione è come un racconto: un percorso costruito per restituire la coerenza profonda di una ricerca che, pur trasformandosi nel corso degli anni, non ha mai smesso di interrogare le grandi domande dell’esistenza. Questi gli orari di apertura: dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Per informazioni: museicivici@comune.cagliari.it e 070.6776482.

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