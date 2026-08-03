In lista d’attesa per una sepoltura 

Undici bare in fila, sistemate su una serie di scaffali per ricavare lo spazio sufficiente (almeno 24 postazioni) in una piccola camera mortuaria. È la drammatica istantanea di una crisi cimiteriale che pare non aver fine ad Assemini, dove il dolore dei familiari si scontra quotidianamente con una grave inefficienza strutturale.

Da giugno

Tra i feretri che affollano la stanza ci sono quelli di persone venute a mancare addirittura lo scorso 28 giugno e ora condannate a un’attesa straziante che, stando alle stime attuali, si potrebbe protrarre almeno fino a settembre.

Una ferita aperta che riporta al centro del dibattito la saturazione del camposanto. Già nei mesi scorsi l’emergenza era esplosa in tutta la sua drammaticità. Ad aprile già dieci feretri erano in attesa ed erano scattate le proteste sfociate negli affondi dell’opposizione: le denunce dei consiglieri e la rabbia dei parenti - costretti a vivere il lutto senza la minima privacy e in condizioni igienico sanitarie critiche a causa del caldo - avevano spinto l’amministrazione a correre temporaneamente ai ripari, revocando tra maggio e giugno concessioni ultracinquantennali e affidando temporaneamente la gestione alla società “Il Dromedario” per garantire i servizi minimi.

I lavori

Misure tampone rivelatesi però insufficienti a disinnescare un problema strutturale e ciclico. Il tasso di mortalità cittadino, che si attesta su una media di circa 220 decessi l’anno, continua a scontrarsi con un’assenza di programmazione a medio e lungo termine. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una nuova paralisi, con undici famiglie - per ora - costrette a subire l’umiliazione di un’attesa infinita.

Al centro delle polemiche di questi giorni c’è soprattutto lo stop prolungato ai cantieri per la nuova ala, fermi da mesi tra intoppi burocratici, carenza di personale e complesse valutazioni geotecniche. Un muro di ritardi che l’opposizione, per voce del capogruppo di Forza Italia Ignazio Pireddu, è tornata a denunciare con un’interrogazione urgente e una serie di domande taglienti rivolte al sindaco Mario Puddu e alla Giunta nelle quali si chiede conto dei reali motivi dello stallo e si sollecita un cronoprogramma certo che metta fine a questa eterna emergenza.

I fondi

La macchina amministrativa cerca, tra le pieghe dei finanziamenti, di imprimere un’accelerazione. Un segnale in questa direzione arriva dall’Area Lavori pubblici e patrimonio: è in arrivo un finanziamento regionale di 200mila euro destinato al completamento delle aree di inumazione e alla realizzazione del primo colombario.

Risorse che tuttavia rischiano di arrivare troppo tardi viste le attuali urgenze. Mentre il sindaco punta anche su campagne di sensibilizzazione culturale incentrate sulla cremazione, la comunità asseminese resta in attesa che il problema si risolva.

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