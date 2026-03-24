In Costa Verde in corso i lavori dopo la furia del ciclone Harry 

Post ciclone Harry: via ai lavori di protezione lungo il litorale della Costa Verde. Il primo intervento del Comune di Arbus nelle aree più danneggiate interessa il ripristino delle strutture che consentono l’accesso al mare. Si parte dalla spiaggia Torre dei Corsari, la più colpita, dove i corsi d’acqua e le forti mareggiate hanno distrutto i ponticelli realizzati sui ruscelli, le passerelle in legno, la staccionata ai piedi delle dune, voluta per impedire ai fuoristrada di distruggere un bene ambientale.

Dopo anni di attesa, le opere furono completate all’inizio della scorsa estate ma a gennaio le ha rovinate il passaggio di Harry. Ora gli operai del Comune sono al lavoro: l'urgenza del ripristino delle strutture di accesso e di protezione delle dune è dettata dall’approssimarsi della stagione balneare: prima di Pasqua gli operatori sono autorizzati dalla Regione a montare i chioschi.

Il sindaco, Paolo Salis, e il suo vice, Simone Murtas, ricordano l’impegno per la ripartenza in sicurezza. «Le installazioni -ricorda Salis - rientrano in un progetto da 450 mila euro, per la maggior parte destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla sicurezza. Purtroppo, quando le calamità naturali arrivano distruggono tutto, anche le opere nate per proteggere la stessa natura».

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