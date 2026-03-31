In città la guida è più sicura 

Nel mese di febbraio, a Nuoro, si è registrato un dato particolarmente rilevante: nessuno degli incidenti rilevati dalla Polizia locale, ha causato feriti. Un risultato che rappresenta un indicatore concreto del miglioramento della sicurezza stradale. Non accadeva da tre anni che sulle strade cittadine, per un intero mese, non rimanesse sangue sull’asfalto. Dato che si inserisce nel quadro delineato dal report attività 2025 della Polizia locale, secondo l’assessore Marco Canu, e il comandante Massimiliano Zurru.

Incidenti in calo

Nel corso del 2025, nel centro abitato sono stati rilevati 184 incidenti stradali, due in meno rispetto al 2024 e ben 39 in meno rispetto al 2023. Di questi, 138 hanno causato esclusivamente danni ai veicoli, mentre 46 hanno provocato lesioni. Il dato ancora allarmante è che in 23 casi hanno coinvolto pedoni. Dopo il caso di febbraio con nessun ferito, proprio nell’ultima settimana due pedoni sono rimasti feriti, non in maniera grave in due distinti incidenti. Ma quello più significativo resta l’assenza di vittime della strada, in continuità con il 2024 e in netto miglioramento rispetto al 2023, quando si registrarono quattro morti. Le principali cause degli incidenti continuano a essere legate a comportamenti non corretti alla guida: «Alta velocità, mancata precedenza e distanza di sicurezza ignorata. A cui si aggiungono l’uso del telefonino, e la guida in stato d’ebrezza, rilevata in sette casi nel 2025 – spiega il comandante Massimiliano Zurru –. La centrale operativa ha gestito complessivamente 8.797 interventi, di cui 7.797 richiesti su strada e circa mille provenienti dall’app “Nuoro Cittadinanza Attiva” e dal numero verde». L’attività di controllo ha portato all’accertamento di 1.988 violazioni per eccesso di velocità, 9.345 per divieto di sosta, 549 per omessa revisione, 66 per mancanza di copertura assicurativa, 47 per uso delle cinture di sicurezza e 33 per utilizzo dello smartphone alla guida.

Traffico e parcheggi

A Nuoro, tra le 8 e le 13, circolano quotidianamente tra i 30.000 e i 35.000 veicoli rilevati grazie al sistema di videosorveglianza, in un anno sono state emesse 331 ordinanze, effettuati 2.580 interventi di ripristino della segnaletica verticale e orizzontale. In città però il problema parcheggi è sempre d’attualità. In totale sono circa 900 gli stalli blu a pagamento in superficie, 180 quelli al coperto tra piazza Italia e i Giardinetti, 125 quelli previsti per il centro Intermodale. Circa 400 stalli sono riservati a disabili con 385 autorizzazioni, mentre sono stati emessi 48 pass rosa. Ma già nei primi mesi del 2026 è in atto un ulteriore potenziamento con l’obiettivo di raddoppiare gli spazi dedicati.

A supportare l’attività, la videosorveglianza, garantita con 142 telecamere, che ha consentito di scoprire i responsabili di 18 danneggiamenti di veicoli in strada. Attenzione anche a decoro urbano e ambiente: 131 violazioni per l’errato conferimento dei rifiuti, 108 veicoli in stato di abbandono, 35 le violazioni urbanistiche.

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