VaiOnline
Iglesias.
27 marzo 2026 alle 00:20

In cassa ci sono i soldi, nel parcheggio multipiano via ai lavori dopo il crollo 

Concas: «Raccogliamo i detriti e curiamo la sicurezza dell’area» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono iniziati i lavori di sistemazione del parcheggio multipiano di via Sant’Antonio, duramente colpito dagli eventi meteorologici estremi che nei mesi scorsi hanno causato cedimenti e danni strutturali all’area.

A fare il punto è l’assessore ai lavori pubblici Nicola Concas, che spiega come il cantiere abbia subito rallentamenti proprio a causa del maltempo. «Dopo il cedimento», spiega, «siamo intervenuti su una prima parte della conduttura danneggiata. Per il resto abbiamo richiesto i fondi alla Regione per calamità naturali, che ora sono arrivati e ci consentono di procedere con i lavori». Gli interventi sono concentrati sulla rimozione delle macerie e sulla messa in sicurezza dell’area. Le operazioni riguardano la parte superiore del parcheggio, dove si è verificato il crollo più significativo. «Stiamo ripulendo tutta l’area, togliendo i detriti e sistemando le parti crollate», sottolinea Concas, «per eliminare ogni elemento di rischio e garantire una prima messa in sicurezza». Il primo step di un intervento più ampio, finanziato con risorse regionali. Seguirà un secondo intervento più complesso e strutturale, finalizzato alla messa in sicurezza definitiva dell’area. Restano al momento senza commento, invece, le questioni legate ai contenziosi con soggetti privati sollevate all’indomani del crollo del muro. Dall’amministrazione si preferisce non rilasciare alcuna dichiarazione. In ogni caso, l’assessore respinge le critiche piovute sia dai privati cittadini che quelle a livello politico, ribadendo l’utilità dell’infrastruttura: «Il multipiano è stato progettato per dare risposta alla carenza di posti auto nel centro storico e continua a svolgere questa funzione. Senza questa struttura la situazione sarebbe molto più critica». Sul fronte della viabilità della strada confinante con il parcheggio multipiano, l’assessore e vicesindaco Francesco Melis chiarisce che le decisioni saranno prese in base agli interventi in corso e in accordo con i Lavori pubblici.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Playoff Mondiali.

Per l’Italia buona la prima

Battuta l’Irlanda (2-0), azzurri martedì in finale con la Bosnia 
politica

Campo largo, dopo il voto in Sardegna risale la tensione

Oggi la direzione Pd. Segreterie nazionali al lavoro per ricucire 
Roberto Murgia
La scommessa

Nell’Isola arrivano i bus a idrogeno: «Il futuro è già qui»

Cagliari terza città in Italia a introdurre i mezzi green 
Federica Lai
Per i turisti manca ancora un tetto massimo. Cinque rotte su sei assegnate ad Aeroitalia nel triennio 2026-2029

Continuità, nuove tariffe da domenica

Risparmi fino a 14 euro a biglietto. Ma sull’Alghero-Milano restano i vecchi prezzi più alti 
Alessandra Carta
Durante (Cgil): «Ora un cambio di passo». Ledda (Cisl): troppe criticità. Murru (Uil): serve personale

Sanità, la ricetta ancora non si trova

Confronto Regione-sindacati, fumata grigia. Todde. «Risultati incoraggianti 
Regole regionali travolte dalla Corte costituzionale: inutili le osservazioni dell’assessorato all’Ambiente

I pannelli riempiono il vuoto normativo

Villanova Truschedu, via libera dal Ministero a impianti fotovoltaici su 14 ettari di terreno 
Enrico Fresu
Violenza a scuola

La prof: «Non provo rabbia né paura»

L’insegnante accoltellata sta meglio e scrive agli alunni dall’ospedale 