In cassa ci sono i soldi, nel parcheggio multipiano via ai lavori dopo il crollo 

Sono iniziati i lavori di sistemazione del parcheggio multipiano di via Sant’Antonio, duramente colpito dagli eventi meteorologici estremi che nei mesi scorsi hanno causato cedimenti e danni strutturali all’area.

A fare il punto è l’assessore ai lavori pubblici Nicola Concas, che spiega come il cantiere abbia subito rallentamenti proprio a causa del maltempo. «Dopo il cedimento», spiega, «siamo intervenuti su una prima parte della conduttura danneggiata. Per il resto abbiamo richiesto i fondi alla Regione per calamità naturali, che ora sono arrivati e ci consentono di procedere con i lavori». Gli interventi sono concentrati sulla rimozione delle macerie e sulla messa in sicurezza dell’area. Le operazioni riguardano la parte superiore del parcheggio, dove si è verificato il crollo più significativo. «Stiamo ripulendo tutta l’area, togliendo i detriti e sistemando le parti crollate», sottolinea Concas, «per eliminare ogni elemento di rischio e garantire una prima messa in sicurezza». Il primo step di un intervento più ampio, finanziato con risorse regionali. Seguirà un secondo intervento più complesso e strutturale, finalizzato alla messa in sicurezza definitiva dell’area. Restano al momento senza commento, invece, le questioni legate ai contenziosi con soggetti privati sollevate all’indomani del crollo del muro. Dall’amministrazione si preferisce non rilasciare alcuna dichiarazione. In ogni caso, l’assessore respinge le critiche piovute sia dai privati cittadini che quelle a livello politico, ribadendo l’utilità dell’infrastruttura: «Il multipiano è stato progettato per dare risposta alla carenza di posti auto nel centro storico e continua a svolgere questa funzione. Senza questa struttura la situazione sarebbe molto più critica». Sul fronte della viabilità della strada confinante con il parcheggio multipiano, l’assessore e vicesindaco Francesco Melis chiarisce che le decisioni saranno prese in base agli interventi in corso e in accordo con i Lavori pubblici.

RIPRODUZIONE RISERVATA