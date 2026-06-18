In Brasile via intitolata a padre Bandinu 

A quasi cinque anni dalla morte la città brasiliana di Curitiba rinnova il legame con padre Ciriaco Bandinu e intitola una strada al missionario originario di Bitti.

La decisione, adottata nei giorni scorsi dalla “Camara municipal”, riguarderà il “bairro Portao” ed è il modo di rendere un omaggio postumo al sacerdote dell’ordine degli Oblati di San Giuseppe per l’opera instancabile portata avanti nei 35 anni in cui ha guidato il collegio Bagozzi, scuola diventata durante la sua gestione la più grande della città di Curitiba con oltre 6 mila alunni. Un servizio tanto prezioso da essere rimasto nel cuore dei brasiliani così come Curitiba è sempre rimasta nel cuore del missionario.

Per questo suo lungo e costruttivo impegno padre Bandinu aveva già avuto la cittadinanza onoraria di Curitiba e anche dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi l’onorificenza di cavaliere dell’ordine della Stella della solidarietà italiana. Padre Bandinu ha trascorso gli ultimi anni a Nuoro, come confessore nel santuario delle Grazie. È morto l’11 ottobre 2021.

RIPRODUZIONE RISERVATA