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Quartucciu.
27 marzo 2026 alle 00:22

In biblioteca i racconti gotici di Max Carta 

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Prosegue il progetto di incontri con gli autori promosso dalla biblioteca comunale e dall’assessorato alla Cultura di Quartucciu. Da tempo la biblioteca mette a disposizione le proprie sale per le presentazioni letterarie e incontri con gli autori. Stasera dalle 17, lo spazio si vestirà di mistero e paranormale con la presentazione del nuovo libro di Max Carta: "La quarta madre”. «Una raccolta di racconti a tema gotico nella Cagliari della Seconda guerra mondiale che intrecciano realtà e leggenda. Le storie conducono tra cimiteri avvolti nella nebbia, maledizioni e spiriti erranti, dove il confine con l’incubo è sottilissimo», spiega il direttore artistico Maurizio Melis.
«Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta. Il libro, ambientato a Cagliari, ripercorre ricordi e luoghi simbolo, come via del Fossario, e altri angoli preziosi della città di ieri e di oggi», ha anticipato l’assessora Elisabetta Contini. (m. c.)

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