In B l’Esperia a Pavia Tore Serra: «Domani una prova di maturità» 

Da cinque anni siede sullo scranno più alto della Federbasket regionale. Nel 2024 è stato rieletto con un plebiscito: 76 voti su 76. Un risultato straordinario per chi, pur da dirigente, è rimasto un uomo di campo. Ma al di là delle cariche istituzionali, Tore Serra è un monumento basket sardo. Ex giocatore del mitico Brill Cagliari e della Dinamo Sassari, ha vestito la maglia azzurra nelle selezioni juniores e militare. Una vita nella pallacanestro, che continua a osservare da posizione privilegiata. Chi, meglio di lui, può offrire una lettura di questo primissimo scorcio di stagione?

Le ambizioni granata

Fin qui l’Esperia è stata altalenante: 2 vittorie casalinghe in B Interregionale e altrettante sconfitte in trasferta. Domani (18.30) c’è l’esame di maturità sul campo della Riso Scotti Pavia: «Il Girone Nord è più tecnico e qualitativo», analizza Serra, «per giunta l’Esperia ha cambiato diversi giocatori in estate. Avrà bisogno di tempo per trovare l’amalgama e prendere le misure con le avversarie. Il pubblico vuole i risultati, lo so, ma non è facile ottenerli. Bisognerebbe andare al Palazzetto prima di tutto per vedere del buon basket, e l’Esperia offre questa possibilità». Anche Sennori ha un bilancio in parità, e domani (17) va a Milano per affrontare la Bocconi: «Anche nel loro caso è presto per sbilanciarsi», afferma, «l’auspicio è che possano ancora difendere la categoria».

Le difficoltà dell’A2

Le prime tre giornate dell’A2 Femminile hanno offerto un quadro desolante: le quattro portacolori isolane hanno raccolto una sola vittoria in 11 gare. Troppo poco. Oggi (18) il piatto forte è il derby del PalaRestivo tra Virtus Cagliari e San Salvatore. Alle 15.30 la Mercede Alghero riceve Alpo, mentre alle 16.15 il Cus cerca i primi punti a Sa Duchessa. «I risultati non sono stati positivi», analizza, «ma non bisogna dimenticare che molte formazioni hanno optato per roster dall’età media bassa. Intanto ci godiamo l’opportunità di avere quattro rappresentanti del nostro basket in A2».

La Serie C

In Serie C Unica, la Ferrini vuole tornare protagonista. Oggi i quartesi difendono l’imbattibilità a Porto Torres (18), mentre l’Olimpia gioca a Sassari contro la Torres. «Quest’anno siamo tornati alle 12 partecipanti», sottolinea, «mi fa piacere che ci siano diverse squadre composte da giovani. Per chi vuole salire, invece, abbiamo ottenuto ancora l’opportunità dello spareggio interregionale per la promozione».



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