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Maracalagonis.
27 marzo 2026 alle 00:21

In attesa del commissario via alla campagna elettorale 

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Dopo la bocciatura del bilancio e le dimissioni della sindaca e di nove consiglieri, a Maracalagonis si attende solo l’arrivo del commissario. E intanto la prima cittadina uscente Francesca Fadda, annuncia la sua lista per il voto di giugno con lei nuovamente candidata a sindaco. Si chiamerà, “Vivere Maracalagonis” come nelle precedenti elezioni comunali. Un annuncio già fatto oltre un mese fa. «La lista – ha detto – è quasi pronta. Sarà rinnovata con tanti nomi e con la candidatura di alcuni degli assessori uscenti. Niente nomi, almeno per il momento. Posso solo aggiungere che presenteremo un programma con diverse idee e progetti».

Potrebbe scendere in campo anche l’ex assessore all’urbanistica ed ex vice sindaco Antonio Melis, con uno schieramento che coinvolgerebbe i nove consiglieri comunali che si sono dimessi martedì sera dopo la bocciatura del bilancio. «La mia candidatura a sindaco l’ho già proposta nel recente passato. Ovviamente – dice Melis – alla luce di quanto accaduto, non è certamente esclusiva e unica. Sarà invece giustamente messa a confronto con altre eventuali candidature e alla sintesi del gruppo che dovrà scegliere la figura e il nome da proporre agli elettori». Antonio Melis parla anche di priorità per la prossima legislatura. «Adeguamento del Puc al Pnrr, la gestione della Fondazione Polisolidale, la valorizzazione del territorio e dei litorali e il rilancio dell’economia locale». C’è anche chi non esclude una terza lista: al momento però nessuna ufficialità. (r. s.)

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