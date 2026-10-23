In arrivo i 2 milioni promessi per il tempio di Antas 

Via alla progettazione per il restauro del tempio punico-romano di Antas e del sito archeologico di Su Mannau. Il ministero della Cultura ha deliberato ieri il finanziamento dell’importo di 2 milioni e 80 mila euro, disposto nei mesi scorsi a favore del comune di Fluminimaggiore, per la tutela dei due siti archeologici. «Con la delibera finale del ministero della Cultura – spiega il sindaco Paolo Sanna - possiamo iniziare con la progettazione definitiva e far partire quanto prima i lavori». Il programma di massima degli interventi, prevede l’esecuzione di un’opera di restauro del tempio punico romano di Antas, mai eseguita sino ad ora. «Metteremo in bilancio altri 200 mila euro – prosegue – che ci ha concesso la Regione. Interverremo anche nella sala archeologica della grotta di Su Mannau e nei locali dell’ex monte granatico, dove sarà allestito un museo». La notizia relativa all’erogazione del finanziamento degli oltre 2 milioni di euro è stata appresa con soddisfazione anche da alcuni parlamentari sardi, che hanno seguito le fasi della sovvenzione da parte del dicastero romano. «Si tratta di importanti opere – aggiungono i deputati di Fdl, Gianni Lampis e Antonella Zedda – con le quali ci si prefigge anche di dar man forte allo sviluppo turistico e culturale del territorio, con i conseguenti benefici per la comunità fluminese». Nei prossimi giorni gli amministratori prenderanno contatti con la soprintendenza ai Beni culturali: «Per competenza la progettazione definitiva sarà affidata ai suoi uffici».

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