In arrivo 3,8 milioni per la Città regia 

Tre milioni e ottocentomila euro in arrivo grazie al nuovo accordo di programma regionale “Città regie”: saranno spesi per completare la riqualificazione del centro storico e portare avanti il recupero del Palazzo municipale di Iglesias. L'intesa, sottoscritta nei giorni scorsi, è il secondo accordo dedicato alle Città regie. A beneficiarne saranno anche Castelsardo, Sassari, Alghero, Bosa, Oristano e Cagliari, ma per Iglesias il finanziamento consentirà di dare continuità a una serie di interventi avviati negli ultimi anni.

Il Municipio

«È il secondo accordo di programma delle sette Città regie sarde», commenta il sindaco Mauro Usai, «il primo fu nel 2001. È la programmazione di fondi europei destinati, innanzitutto, alla creazione di un circuito culturale e in secondo luogo alla riqualificazione urbana». Il Comune si è inserito nella programmazione regionale grazie ai progetti già pronti per essere realizzati: «È stato possibile firmare questo accordo – conferma Usai - grazie a progetti già cantierabili predisposti in questi anni. Alcuni riguardano la pavimentazione del centro storico, per la quale era necessario acquisire i pareri della Soprintendenza».Negli ultimi anni il Comune ha completato diversi interventi di pavimentazione: «Con questo finanziamento concludiamo l'intero lastricato del centro storico», sottolinea Usai.

Nel dettaglio, spiega l'assessore ai Lavori pubblici Nicola Concas, circa 2.640.000 euro saranno destinati al rifacimento delle pavimentazioni di granito nel centro storico. Tra le strade interessate le vie della Zecca, Monastero e delle Carceri. Il resto del finanziamento sarà invece utilizzata per il Municipio. «L'intervento riguarderà gli spazi interni: piano terra, primo e secondo piano - aggiunge Concas – e per quanto riguarda le strade siamo già pronti preché il progetto esecutivo è approvato e possiamo procedere con la gara. Per la sede del Comune dovremo invece attivare la progettazione esecutiva e successivamente appaltare i lavori».L'edificio è già stato sottoposto a importanti interventi di recupero: «Abbiamo installato l'ascensore e restaurato tutte le facciate - ricorda Usai – avevamo pensato di trasformare in museo alcuni spazi, creando per esempio un museo della storia sindacale e politica della città».

Il marchio Iglesias

L'accordo non si limiterà agli interventi edilizi. «Oltre alla riqualificazione – conferma il sindaco - il progetto prevede attività di promozione e un marchio da sviluppare con le altre Città regie. È una prospettiva molto interessante per Iglesias».

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