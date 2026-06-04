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Monastir.
05 giugno 2026 alle 00:33

Impianti sportivi, nuovo responsabile 

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Cambiano le responsabilità su due settori dell’attività comunale a Monastir. Con una determinazione dell’Area amministrativa e sociale, è stato disposto il trasferimento temporaneo della gestione degli impianti sportivi e dell’erogazione dei contributi alle associazioni sportive alla responsabile Annalisa Porru, che seguirà i procedimenti in attesa di una diversa organizzazione. La decisione riguarda il dipendente comunale Raimondo Sanna, ex candidato sindaco alle comunali dello scorso anno, al quale restano comunque assegnate le altre attività nell’ambito dell’ufficio Pubblica Istruzione. Come si legge nella determinazione firmata da Porru «sono emerse criticità operative in ordine alla cura dei procedimenti di gestione degli impianti sportivi e di erogazione dei contributi alle associazioni sportive». Per questo motivo era stata richiesta a Sanna una relazione tecnica per ricostruire le attività svolte. Nel documento si evidenza però «la carenza sostanziale della relazione trasmessa dal responsabile del procedimento Sanna Raimondo» da cui emergerebbero «in maniera evidente inottemperanze e lacune nell’istruttoria e nella cura dei procedimenti assegnati». Da qui la decisione di Porru di assumere l’incarico che era stato assegnato a Sanna tre anni fa. Per ora gli interessati non hanno rilasciato commenti sulla vicenda.

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