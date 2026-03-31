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La svolta.
01 aprile 2026 alle 01:06

Imminente l’inizio dei lavori nello stadio di Is Arenas 

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È imminente l’inizio dei lavori negli spogliatoi e nella casa del custode allo stadio di Is Arenas, primo step dell’intervento di riqualificazione che porterà alla riapertura dell’impianto. Gli operai stanno lavorando a ritmo serrato dopo di che si passerà all’intervento sulle tribune, anche questo inserito nella prima fase.

Il secondo lotto di lavori, che partirà in seguito, comprende invece il rifacimento del campo da calcio a undici, il rifacimento della pista di atletica e delle pedane per il salto in alto, pista e fossa dei salti in estensione e ancora il rifacimento della pedana del lancio del giavellotto, del disco-martello e del peso e la realizzazione della recinzione e dei varchi a norma. Inquesti giorni sia il campo sia tutta l’area circostante sono sommersi dalle erbacce che, nel caso i lavori non fossero ancora iniziati, dovranno essere tagliate prima della stagione estiva per evitare il rischio di incendio.La riapertura della pista e dello stadio consentiranno dopo anni, il ritorno a casa delle squadre e delle società quartesi a cominciare dal Sant’Elena calcio e dalla Tespiense atletica costrette a migrare in altri centri, da quando l’impianto era stato ceduto per la breve avventura del Cagliari calcio e poi lasciato in stato di abbandono fino alla risoluzione del contenzioso. (g. da.)

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