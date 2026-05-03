Il visual designer romano Francesco Nardi per una guida sentimentale delle nostre città 

Proseguono gli appuntamenti con l’arte contemporanea organizzati dalla Galleria Siotto nella splendida cornice del Palazzo Siotto di via dei Genovesi a Cagliari. Giovedì alle 18 sarà inaugurata la mostra “Cartoline d’amore” di Francesco Nardi.

Dopo aver fatto tappa in città come Milano, Roma e Cortina, le evocative illustrazioni digitali del visual designer romano approdano ora nel capoluogo sardo proponendo architetture, piazze, paesaggi, strade, elementi scultorei o urbanistici delle diverse città italiane, da Milano a Roma, da Venezia a Torino, sino a Firenze e Napoli, con inediti ispirati a Cagliari. Un patrimonio che fa parte della nostra quotidianità e dell’immaginario personale e collettivo

L’esposizione prende ispirazione dalla frase di Carlo Levi, «Se gli occhi guardano con amore, se amore guarda, essi vedono», citata dallo storico dell’arte Tomaso Monanari in “Se amore guarda”, una guida sentimentale ai monumenti che compongono le nostre città. Ma qual è il nostro rapporto con questi? Quanto sono importanti gli spazi che viviamo? Avere cura dei nostri monumenti e dei nostri luoghi è un atto d’amore quotidiano.

L’esposizione sarà visitabile dal giovedì alla domenica dalle 18 alle 20. In occasione della mostra, sabato alle 12, la Fondazione Siotto propone “Cagliari: racconti in marcia”, laboratorio di scrittura itinerante per i luoghi della città curato da Valeria Usala e Ilenia Zedda.

RIPRODUZIONE RISERVATA