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Senorbì.
27 marzo 2026 alle 00:21

Il vento spazza via dodici pannelli fotovoltaici 

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Momenti di apprensione ieri pomeriggio nella zona industriale di Senorbì a causa del maltempo. Il vento ha spazzato via undici pannelli fotovoltaici dal tetto di una struttura che ospita uno studio odontoiatrico.

Erano da poco passate le 16 quando al centralino dei vigili del fuoco del distaccamento di Mandas è arrivata una richiesta di intervento. Una delle tante segnalazioni ricevute dai pompieri che ieri hanno effettuato decine di interventi per i danni provocati dal maltempo, in particolare del vento. A Senorbì ha sradicato undici pannelli fotovoltaici che sono stati proiettati in un parcheggio. Stando a quanto accertato dai pompieri alcune auto avrebbero riportato dei danni. Una volta arrivati davanti nella zona industriale, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il resto dell’impianto fotovoltaico. Fortunatamente non ci sono stati danni alle persone, ma si sono vissuti momenti di grande paura. Altri interventi sono stati effettuati dalle squadre di pronto intervento della sede centrale dei vigili del fuoco del Comando di Cagliari e dei distaccamenti provinciali per la caduta di pali dell'illuminazione pubblica e alberi nelle strade comunali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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