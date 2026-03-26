Il vento ruba la sabbia da San Giovanni

Il forte vento di maestrale che ha investito ieri il litorale, con violente raffiche fino a burrasca, per fortuna non ha provocato grossi danni, a parte qualche lampione abbattuto sui bastioni antichi, ma sicuramente ha determinato significativi spostamenti di sabbia lungo la costa. Particolarmente colpita la spiaggia di San Giovanni, dove la sabbia è arrivata verso la parte retrostante dell’arenile, fino ai marciapiedi di via Lido e, in alcuni punti, anche sulla sede stradale. Si tratta però, chiarisce l’Amministrazione comunale, di un fenomeno noto e ricorrente per la costa algherese, legato alle condizioni meteo e non ad altre attività. Il Comune precisa infatti che la situazione «non ha nulla a che vedere con la pulizia delle spiagge», che inizierà dopo il 1° aprile come previsto dalla normativa, né con interventi sulla posidonia. Le operazioni attualmente in corso a San Giovanni rientrano nell’appalto per la gestione degli arenili e riguardano esclusivamente la preparazione dei cumuli di materiale, in vista del successivo asporto. A partire da oggi, o comunque con l’attenuarsi del vento, il settore Ambiente avvierà le operazioni di recupero della sabbia secondo modalità già collaudate: quella depositata sui marciapiedi verrà riportata sull’arenile, mentre quella finita sull’asfalto sarà raccolta in appositi sacchi e sottoposta a caratterizzazione prima della reimmissione in spiaggia. (c.fi.)

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