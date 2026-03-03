Il vecchio ponticello rimosso sarà restaurato 

Il vecchio ponte tornerà al suo posto. La travata da 25 tonnellate e 19 metri di lunghezza, smantellata lo scorso anno su disposizione dell’Arst per questioni di sicurezza, verrà restaurata dalla Movicar Construction, azienda di Tortolì specializzata nella carpenteria metallica pesante, che all’alba della prossima estate la riposizionerà sopra l’imboccatura di Cala Genovesi. Quattro mesi di lavoro, tra sostituzione degli elementi deteriorati, sostituzione di longheroni, sabbiatura e verniciatura. «Siamo orgogliosi di essere stati scelti per restaurare un bene identitario. Personalmente - dice Antonio Pilia, titolare dell’impresa - l’ho conosciuto sin da quando ero piccolo e rimuoverlo e tenerlo abbandonato ritenevo fosse un sacrilegio. Arst ha deciso di restaurarlo e per noi è motivo di soddisfazione». Domani mattina, lo staff della Movicar sarà al porto di Arbatax per le operazioni di carico dell’impalcato, che aveva resistito anche ai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Domani, in virtù delle maxi dimensioni del manufatto, realizzato negli stabilimenti della Società nazionale officine di Savigliano (Snos) la viabilità subirà significative variazioni, concordate con l’Autorità di sistema portuale, così da poter effettuare manovre in totale sicurezza. (ro. se.)

