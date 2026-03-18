Il tubo rotto non si trova, sospesa l’erogazione idrica 

La perdita occulta non si trova, così ieri dopo il terzo giorno di ricerche vane, Abbanoa ha deciso di chiudere l’erogazione idrica nelle ore notturne in modo da individuare il guasto e da procedere con la riparazione. La comunicazione era arrivata già in mattinata:

«Le verifiche effettuate in questi giorni nella rete idrica cittadina per localizzare una perdita occulta, che non emerge in superficie e quindi di difficile individuazione, non hanno avuto ancora alcun risultato». Le ricerche dei tecnici di Abbanoa «sono andate avanti ma pare necessaria una chiusura notturna dell’erogazione che consentirebbe ai tecnici di effettuare le verifiche con strumentazioni che vengono impiegate con le tubature libere dall’acqua». Nessun disagio dovrebbe comunque presentarsi nella mattina di oggi, se non come ieri, dei cali di pressione soprattutto ai piani alti. In ogni caso «l’interruzione dell’erogazione riguarderà solo la fascia notturna e il centro abitato (litorale, Pitz’e Serra e collina di Sant’Anastasia esclusi) quando i consumi sono minimi e di conseguenza anche i disagi all’utenza. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24». (g. da.)

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