Il “toro” Favasuli per il dopo Palestra? 

La concorrenza è tanta, ci starebbero facendo un pensierino persino il Napoli e l’Atalanta in prospettiva. Ma il Cagliari ci prova, sperando in una sponda del suo agente, De Fanti, cagliaritano trapiantato a Londra da anni, e garantendogli magari quel posto da titolare che altri non possono assicurargli di default. Il presidente Giulini e il nuovo ds Accardi insieme al club manager Muzzi sono convinti che Costantino Favasuli possa colmare il vuoto lasciato da Palestra. L’esterno calabrese classe 2004, esploso nell’ultima stagione in B con la maglia del Catanzaro e in campo nell’Italia sperimentale di Baldini a giugno - ha appena compiuto 22 anni e ha tutte le caratteristiche (gamba, dribbling, cross) che cerca il tecnico Pisacane per dare continuità al progetto sulla corsia di destra e proseguire la corsa senza scalare di mezza marcia.

Il percorso

Soprannominato il “toro”, è originario di Africo, piccolo Comune della Città Metropolitana di Reggio Calabria spazzato via da una tremenda alluvione settantacinque anni fa e rinato poi col tempo grazie all’orgoglio e allo spirito di sacrificio dei suoi abitanti. Proprio quello che lui ha dimostrato in ambito sportivo, prima nelle giovanili della Fiorentina, poi nei cadetti tra Ternana, Bari e, soprattutto, Catanzaro dove sfornava palloni invitanti a raffica per Iemmello e Pittarello sino alla finalissima playoff poi persa contro il Monza. Nella sua crescita è stato decisivo l’allenatore Aquilani, che lo vorrebbe volentieri con sé anche al Sassuolo. La stessa Fiorentina non ha mai smesso di monitorarlo avendo, tra l’altro, il 50% dell’incasso sull’eventuale vendita. Già punto fermo nell’Under 21, le quotazioni di Favasuli sono lievitate con l’esordio nella Nazionale maggiore. Quando Silvio Baldini è stato nominato ct ad interim dopo il flop Gattuso, infatti, non ha esitato a convocarlo e schierarlo in entrambe le amichevoli, titolare contro Lussemburgo e in corsa con la Grecia.

Le caratteristiche

Terzino di spinta, la fascia destra è il suo habitat naturale, ma può giocare anche a sinistra all’occorrenza. Come Marco Palestra, appunto. E come il talento di Buccinasco - passato nel frattempo al Chelsea per 55 milioni - troverebbe nel Cagliari dei giovani una corsia preferenziale e la possibilità quindi di giocare con continuità ed esplodere come l’ex rossoblù (del quale, tra l’altro, è amico e dal quale potrebbe avere la spinta decisiva verso l’Isola, oltre a qualche consiglio sulla squadra, sulla città e sull’ambiente in generale). La concorrenza fa inevitabilmente lievitare il prezzo, ma i rossoblù vogliono capire quali sono le condizioni e sino a dove possono spingersi. Il profilo convince un po’ tutti all’interno della società, allenatore in primis, e questo potrebbe giustificare anche uno sforzo economico importante. Ma la trattativa deve ancora sbocciare.

Le altre operazioni

È finalmente arrivato il giorno, intanto, per l’annuncio ufficiale di Alessandro Romano e Demi Akarakiri, entrambi centrocampisti. In arrivo dalla Roma per 5 milioni circa bonus compresi lo svizzero, si è appena svincolato dall’Everton, invece, l’inglese di origini nigeriane. Hanno già svolto le visite mediche e sottoscritto i rispettivi contratti, sono attesi nell’Isola la settimana prossima in occasione del pre raduno ad Asseminello.

Sono in stand by tutte le varie trattative intavolate dal Cagliari: da Aebischer a Rrahmani passando per Touré, Winks e Oristanio. Con l’Atalanta il confronto per la cessione di Gianluca Gaetano è quotidiano, ancora, però, non è stata trovata una quadra. Sempre in uscita, Zito Luvumbo, appena rientrato dal prestito al Maiorca, continua a fare resistenza sul Palermo, preferirebbe tornare nell’isola delle Baleari nonostante la retrocessione, ma l’offerta spagnola al momento non soddisfa le richieste del Cagliari.

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