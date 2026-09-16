Il titolo Bridger della Wbc a Trinità d’Agultu e Vignola 

Sabato piazza Pietro Addis, nel centro del comune di Trinità d’Agultu e Vignola, si trasformerà in un’arena a cielo aperto per una serata che porterà nell’Isola la boxe internazionale. Il momento più atteso sarà la sfida per il titolo internazionale Wbc della categoria dei pesi Bridger (da 90,7 kg a 101,6 kg, riconosciuta da questa sigla), che vedrà opposti Kevin Christopher Ramirez e Jonathan “Mamba” Kogasso.

Ramirez, argentino di Avellaneda, arriva all’appuntamento forte del successo conquistato al prestigioso Wbc Grand Prix di Riyad, disputato il 20 dicembre. Professionista dal 2022, ha costruito finora un percorso fatto di 12 vittorie e 2 pareggi nei 14 incontri disputati, un rendimento che gli vale anche la posizione numero 12 nel ranking Wbc dei massimi leggeri. Di fronte avrà Kogasso,nome consolidato del pugilato italiano per via del perfetto score di 19 vittorie su 19 incontri e della conquista del titolo italiano e Wbc del mediterraneo.

Il programma

La iunione inizierà alle 20.45 con gli incontri della boxe olimpica (validi per le qualificazioni regionali proseguirà poi con i quarti di finale del prestigioso torneo Nino Benvenuti, con la sfida tra Mohamed Abdallah e Mohamed Sillah. La serata nasce dalla collaborazione tra Team Magnesi, Team Gigliotti e Shardana Boxe, con il patrocinio del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola e la collaborazione del vicepresidente del Comitato regionale Federboxe, Fabio Albieri.

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