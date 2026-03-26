Il Tiro Libero, un piccolo Boca Juniors a Quartu 

«La nostra società come un “barrio”». Questa l’idea della Tiro Libero di Quartu Sant’Elena, che da due anni ha trasformato i campi di via Eleonora d’Arborea come un vero punto di ritrovo e socializzazione. Mario Podestà, tecnico argentino ormai trapiantato in Sardegna, è come se fosse ancora in patria: «Alla base di tutto c’è il calcio, ma i ragazzi e le loro famiglie quando vengono al campo devono sentirsi a casa come succede in Sudamerica. Un ambiente dove, basandoci sul calcio, comunque sia riusciamo a creare una dinamica, una sinergia tra lo staff tecnico, i ragazzi e le famiglie». E i colori della società si avvicinano a quelli della sua squadra del cuore. Ancora Podestà: «Sono un grande tifoso del Boca. Era una delle richieste che ho fatto all’inizio del progetto».

I numeri sono in crescita, con 150 tesserati e, dopo il primo anno dedicato esclusivamente all’attività di base, la grande soddisfazione della prima squadra nel settore giovanile: «Con i classe 2012 che l’anno scorso erano Esordienti abbiamo creato per la prima volta due squadre di Giovanissimi. Seppur sotto età, alla prima esperienza in un campo a 11 stanno crescendo e l’anno prossimo potranno sfruttare l’esperienza di questo campionato».

Per questo la società presieduta da Giuseppe Massa e diretta da Efisio Campus si è dovuta preoccupare di avere a disposizione un campo per le partite dei più grandi, trovando una seconda casa in quello di Pill’e Matta, rimesso a posto anche grazie all’aiuto dei genitori.

E poi c’è l’idea di calcio con un approccio ecologico che il tecnico Mauro Mainas ha spiegato ai microfoni di Radiolina: «Alla base c’è l’attività ludica. Ai ragazzi di oggi, rispetto a quelli delle generazioni passate, mancano 30-40 ore di gioco di strada, vivono un ambiente super protetto. Noi cerchiamo di ricreare quel tipo di attività. Con le regole, certo, ma anche con tanta libertà».

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