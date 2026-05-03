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Lanusei
04 maggio 2026 alle 00:09

Il tifo positivo degli scolari per il Cagliari 

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Il progetto RitminMenti culmina con la festa sugli spalti dell’Unipol Domus. L’iniziativa, dedicata alla promozione del tifo positivo e dei valori educativi legati alla musica e allo sport, porta gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria di Lanusei ad assistere alla partita Cagliari–Udinese in programma il 9 maggio prossimo. Dopo aver animato le tribune del Lixius, in occasione di Lanusei-Iglesias, lo scorso 19 aprile, i piccoli studenti saranno ospitati nella Curva Futura, accompagnati dal maestro Alessandro Melis, mettendo in pratica quanto appreso nel corso del progetto, che nasce dall’incontro tra il percorso formativo portato avanti dalla Scuola Civica di musica per l’Ogliastra e le attività della Fondazione Giulini, con l’obiettivo di trasmettere ai più giovani un modo sano, rispettoso e consapevole di vivere il tifo sportivo. L’amministrazione comunale ha sostenuto l’iniziativa garantendo il trasporto gratuito dei piccoli, riconoscendo il valore socio-educativo dell’esperienza.

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