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Al Corda.
23 marzo 2026 alle 00:37

Il Terralba perde la testa 

Con l’Uta finisce pari: i padroni di casa scivolano al secondo posto 

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Terralba F. Bellu 2

Uta 2020 2

Terralba F. Bellu (4-4-2) : Toro (26’ st A. Orrù), Cherchi, L. Orrù, Lasi (40’ st Frongia), Uliana, Concu (26’ st Tosi), Ciarniello (16’ st Atzori), Poddesu, M. Piras (33’ st Corda), M. Porru, Sanna. In panchina Grussu, Carta, Lardieri, Mereu. Allenatore Porcu.

Uta Calcio (4-4-2) : J. Angioni, Capelli (1’ st Picciau), Milia (44’ st Bevere), Bratzu, G. Orrù, Piro, Pionca, A. Piras (26’ st Pascual), F. Porru, Mancini, Carrus. In panchina Firinu, Foddis, Pibia, L. Angioni, Sartorio, Manca. Allenatore Madau.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Reti : pt 19’ M. Piras; st 18’ Picciau, 45’ F. Porru, 48’ Sanna.

Note : espulso Madau (allenatore Uta) al 44’ pt. Ammoniti Cherchi, Uliana, M. Porru, Milia, Piro. Recupero 2’ pt – 6’ st. Spettatori 200.

Terralba. Termina 2-2, con un finale al cardiopalma, la sfida tra Terralba F. Bellu e Uta. Partita bella ed equilibrata tra due squadre che hanno puntato al risultato pieno fino alla fine. Per i padroni di casa un pareggio che vuol dire addio al primato e seconda posizione a un punto dal Guspini, nuova capolista.

La cronaca

L’Uta conferma il suo buon momento di forma (4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 6 uscite). Padroni di casa che passano al 19’: Contu trova in profondità Manuel Piras che davanti ad Angioni lo supera con un chirurgico diagonale. Al 26’ Federico Porru è ben imbeccato sul secondo palo da Mancini, ma la sua conclusione non è precisa. Sul finale di primo tempo i terralbesi ci provano con Piras e Sanna, senza trovare la porta. Al 32’ gol annullato per fuorigioco all’Uta con Piro.

Nella ripresa il pareggio ospite; è il 18’, quando un’insidiosa punizione dai 25 metri di Picciau trova la deviazione leggera della barriera e si infila alle spalle di Toro. Al 27’ e al 43’, prima Poddesu poi Sanna impegnano la difesa dell’Uta. Al 45’ su una veloce ripartenza ospite, Federico Porru si invola e a tu per tu con Andrea Orrù non sbaglia. Il pareggio al 48’, Andrea Sanna su traversone di Poddesu calcia a botta sicura alle spalle del portiere.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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