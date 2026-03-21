VaiOnline
Oggi in campo.
22 marzo 2026 alle 00:29

Il Terralba con l’Uta per tornare in testa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo il finale previsto nel girone B, dove l’Alghero ha chiuso la pratica campionato travolgendo il Luogosanto e conquistando aritmeticamente il salto in Eccellenza con cinque turni di anticipo (anche se il Bonorva, secondo, dovesse vincere oggi in casa del Bosa, si porterebbe a -17), si accende se possibile ancor più la lotta al vertice del girone A.

A sud

Il successo nell’anticipo di ieri a Oristano con la Tharros ha riportato il Guspini in testa alla classifica a quota 67 scavalcando il Terralba, in campo oggi in casa contro l’Uta e fermo al momento a 65. Un ritorno al vertice dopo alcune settimane di assenza e che obbliga la rivale a conquistare i tre punti, perché anche il pareggio non le consentirebbe di issarsi nuovamente sul primo gradino del podio. Contemporaneamente il Castiadas, terzo ora a -6 dalla nuova battistrada, deve battere il Cus Cagliari per tenere il passo e sperare nel colpaccio finale: mancano cinque partite al termine del campionato e tutto ancora può accadere.

Anche per la Villacidrese che, con i suoi 60 punti, non ha alternativa alla vittoria nello scontro casalingo col Selargius, quinto ma lontano 12 lunghezze.In coda c’è la sfida salvezza tra Freccia Parte Montis (ultima) e Baunese (terzultima), mentre il Tonara penultimo fa visita al Samugheo e l’Ovodda quartultimo gioca a Cagliari contro il Vecchio Borgo. Cannonau Jerzu e Calcio Pirri, quintultime con 27 punti, non possono perdere terreno rispettivamente in trasferta contro Atletico Cagliari e in casa contro l’Arborea, a caccia dei playoff.

Nel nord

A nord, detto dell’Alghero, si gioca per sspareggi promozione e salvezza. Il Bonorva ha un margine di sicurezza ampio 7 punti sul terzo posto occupato dall’Ozierese, in campo in casa col San Giorgio Perfugas; Coghinas e Usinese, quarte con 49 punti, giocano tra le mura amiche contro l’Arzachena e in trasferta col Thiesi.

Nelle retrovie il Tuttavista ospita il Campanedda e rischia già oggi la retrocessione, mentre il Ghilarza penultimo è impegnato nello scontro diretto con lo Stintino quintultimo. Altra sfida diretta decisiva quella tra Li Punti (quartultimo, 27 punti) e Atletico Bono (24). Chiude Macomerese-Castelsardo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Seggi aperti

I partiti all’esame del consenso All’orizzonte le Politiche 2027

Ma il destino del Governo non dipende dalla vittoria del Sì o del No 
Il conflitto

L’Iran avverte il mondo: missili verso la base Usa lontana 4.000 chilometri

Lancio sull’Oceano Indiano: l’attacco è fallito ma il raggio d’azione può raggiungere l’Europa 
Regione

Nomine, dal Pd nessuno sconto al M5S

Vertice per ricucire lo strappo sui manager delle Asl ma l’intesa resta lontana 
Roberto Murgia
La storia

«Pioniere e visionario: Nichi Grauso era questo»

Il ricordo all’apertura dell’anno accademico dell’università di Aristan, l’ateneo della felicità 
Mauro Madeddu
Cronaca

Il tartufo di Laconi? Senza patentino  il business non c’è

Stagione positiva per la raccolta,  ma vendere è un’impresa difficile 
Mariella Careddu
Ambiente

Mari Pintau resta libera, niente numero chiuso nella “spiaggia-gioiello”

Non ci sono i tempi per il provvedimento Ipotesi bus per evitare la sosta selvaggia 
Giorgia Daga
Roma

Anarchici morti, indagini a tappeto

Perquisizioni e sequestri, l’obiettivo forse vicino al luogo dell’esplosione 
Incidenti

Strage sulle strade: morti 4 giovani e un quarantenne

A Milano scontro fra una moto e un taxi, a Roma minicar contro un’utilitaria 