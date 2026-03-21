Il Terralba con l’Uta per tornare in testa 

Dopo il finale previsto nel girone B, dove l’Alghero ha chiuso la pratica campionato travolgendo il Luogosanto e conquistando aritmeticamente il salto in Eccellenza con cinque turni di anticipo (anche se il Bonorva, secondo, dovesse vincere oggi in casa del Bosa, si porterebbe a -17), si accende se possibile ancor più la lotta al vertice del girone A.

A sud

Il successo nell’anticipo di ieri a Oristano con la Tharros ha riportato il Guspini in testa alla classifica a quota 67 scavalcando il Terralba, in campo oggi in casa contro l’Uta e fermo al momento a 65. Un ritorno al vertice dopo alcune settimane di assenza e che obbliga la rivale a conquistare i tre punti, perché anche il pareggio non le consentirebbe di issarsi nuovamente sul primo gradino del podio. Contemporaneamente il Castiadas, terzo ora a -6 dalla nuova battistrada, deve battere il Cus Cagliari per tenere il passo e sperare nel colpaccio finale: mancano cinque partite al termine del campionato e tutto ancora può accadere.

Anche per la Villacidrese che, con i suoi 60 punti, non ha alternativa alla vittoria nello scontro casalingo col Selargius, quinto ma lontano 12 lunghezze.In coda c’è la sfida salvezza tra Freccia Parte Montis (ultima) e Baunese (terzultima), mentre il Tonara penultimo fa visita al Samugheo e l’Ovodda quartultimo gioca a Cagliari contro il Vecchio Borgo. Cannonau Jerzu e Calcio Pirri, quintultime con 27 punti, non possono perdere terreno rispettivamente in trasferta contro Atletico Cagliari e in casa contro l’Arborea, a caccia dei playoff.

Nel nord

A nord, detto dell’Alghero, si gioca per sspareggi promozione e salvezza. Il Bonorva ha un margine di sicurezza ampio 7 punti sul terzo posto occupato dall’Ozierese, in campo in casa col San Giorgio Perfugas; Coghinas e Usinese, quarte con 49 punti, giocano tra le mura amiche contro l’Arzachena e in trasferta col Thiesi.

Nelle retrovie il Tuttavista ospita il Campanedda e rischia già oggi la retrocessione, mentre il Ghilarza penultimo è impegnato nello scontro diretto con lo Stintino quintultimo. Altra sfida diretta decisiva quella tra Li Punti (quartultimo, 27 punti) e Atletico Bono (24). Chiude Macomerese-Castelsardo.

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