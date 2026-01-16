VaiOnline
Portoscuso.
17 gennaio 2026 alle 00:23

«Il tema della polizia municipale arrivi in Consiglio» 

«Sbagliato decidere lo scioglimento del Corpo di polizia municipale con una delibera di Giunta, chiediamo che l’argomento sia discusso in Consiglio».

Rosanno Loddo, consigliere comunale di opposizione a Portoscuso, chiede una discussione approfondita sulla decisione che ha portato alla cessazione del Corpo di polizia municipale, stabilita nei giorni scorsi dalla Giunta guidata da Ignazio Atzori. Per la Giunta si è trattato di una presa d’atto, le 5 unità presenti non sono sufficienti per l’istituzione e il mantenimento del Corpo. «Si tratta di un’istituzione che ha dato lustro al nostro paese e ci saremmo aspettati che in Consiglio si aprisse un dibattito sull’ipotesi di scioglimento, invece siamo venuti a sapere della decisione a cose fatte – dice Loddo – abbiamo fatto una richiesta per la convocazione del Consiglio comunale su questo tema, in modo che si possa discuterne nella sede più opportuna, anche per capire le conseguenze della decisione». Con lo scioglimento del Corpo viene meno la figura del comandante, tutti i vigili continueranno l’attività di controllo e vigilanza alle dipendenze del Comune. (a. pa.)

COMMENTI

