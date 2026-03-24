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Coverciano.
25 marzo 2026 alle 00:38

Il tecnico fa le prove in cerca della formazione 

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Meno uno: domani sera l’Italia scende in campo a Bergamo contro l’Irlanda del Nord per la semifinale playoff, primo impegno verso i Mondiali (lo stadio è stato scelto dal Rino Gattuso, che proprio lì aveva esordito come commissario tecnico contro l’Estonia: «Mentre andavamo negli spogliatoi ci applaudivano. È un catino»). Sarà la quinta volta per gli azzurri in quella città. Il bilancio: due vittorie per 5-0 con l’Estonia (recente) e Malta (1987) e due pareggi per 1-1 contro Turchia e Olanda.

Intanto il ct lavora sulla formazione. Alessandro Bastoni prosegue nel percorso di recupero dopo la botta alla caviglia sinistra rimediata durante il derby ma sulla sua eventuale presenza si deciderà all’ultimo momento. Nell’allenamento di ieri a porte chiuse a Coverciano con i primavera dell’Empoli sono state fatte diverse prove in tutti i reparti. In avanti la favorita la coppia Kean-Retegui ma scalpita Pio Esposito. Segnali ritenuti confortanti per Tonali, Mancini e Calafiori.

Proprio il difensore ex del Bologna oggi all’Arsenal spiega che «la pressione c’è, sappiamo quanto sia importante qualificarci per il Mondiale. Però per quel che si può non ci si pensa, speravo di andare direttamente in America ma siamo qui. La chiave è vivere il presente, essere positivi. Più che sugli avversari preferisco concentrarmi su noi stessi perché dipende più da noi che dagli altri».

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Gino Paoli sul palco del teatro Ariston a Sanremo mostra ai fotografi il premio alla carriera il 3 marzo 2004. CLAUDIO ONORATI/ANSI / ANSA-CD
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