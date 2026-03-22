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Ciclismo.
23 marzo 2026 alle 00:36

Il team di Cireddu vince in Austria 

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Una giornata di crescita per Ignazio Cireddu, in una giornata di festa per il suo team. La Vorarlberg ha trionfato nella gara d’apertura della stagione austriaca, imponendosi con il 27enne tedesco Tobias Nolde a Leonding. Sui 153,2 km del percorso, la formazione che prende il nome dal land occidentale dell’Austria in cui si è gareggiato, è riuscita a trovare un successo che non raggiungeva da dieci anni, piazzando tre corridori nei primi cinque.

Il ventunenne di San Vito ha lavorato bene al servizio dei compagni e, nel frattempo, all’ottavo giorno di corsa in stagione, vede progressivamente crescere la propria condizione. Adesso lo attendono due settimane di lavoro in Sardegna, poi, ad aprile (8-15), sarà in gara nel 52° Circuito delle Ardenne, in Francia. ( c.a.m. )

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