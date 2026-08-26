Il talento della velocità fa il salto internazionale 

Quindici anni e una nuova sfida. Massimiliano Gerina, talento di Capoterra, si prepara al debutto internazionale nel motociclismo dopo l’esperienza nel Campionato Italiano MES con l’Ohvale GP7. Dal 4 al 6 settembre sarà protagonista allo Slovakia Ring, in Slovacchia, dove scenderà in pista con i colori Italiani per la sua prima gara europea. Un appuntamento importante nel percorso di crescita del pilota, nato all’interno della 23 Riders Academy, progetto nato in memoria di Luca Salvadori.

Dopo il percorso in Academy e le esperienze nel MES, costanza e velocità hanno convinto la 23 Riders Academy e il Team Bierreti a puntare su Gerina per il salto oltreconfine.

Lo Slovakia Ring, lungo 5,9 chilometri e caratterizzato da curve veloci, rappresenterà un banco di prova completamente nuovo. Tre giorni tra prove libere, qualifiche e gara serviranno al giovane pilota per prendere confidenza col tracciato e confrontarsi con avversari di livello internazionale. «Sono emozionatissimo», dice il ragazzo, «arrivare in Europa dopo la 23 Riders Academy e il MES è incredibile. Ringrazio la mia famiglia, gli sponsor, la 23 Riders Academy ed il Team Bierreti».

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