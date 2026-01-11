Il solito Caprera fa sempre festa 

Il Caprera inaugura il 2026 con un rotondo successo (17-0) sulla Pgs Audax Frutti d’Oro. La squadra di Angelo Cossu si conferma nel suo percorso netto regina assoluta dell’Eccellenza. Le caprerine festeggiano con un poker di Baltazar, la tripletta di Lupo, e le doppiette di De Agostini, Troiano, Donzo e Domingos. Vanno a referto anche Gasmi e Cabral.

Pur di misura con una rete di Shaheen, la vicecapolista Real Sun Service tiene il passo e viene a capo di una partita molto equilibrata, espugnando il Fra’ Locci di Tortolì. Nonostante la seconda sconfitta stagionale le rossoblù mantengono saldamente il terzo posto, ma vedono avvicinarsi il Maracalagonis, vittorioso per 5-1 sull’Atletico Uri: due doppiette di Picciau e Marci e la rete di Boussaid, siglano la cinquina sulle giallorosse (in gol con Tidore, su rigore) che restano in sesta posizione. Ad una lunghezza di distanza si attesta la Gioventù Assemini, che non risparmia il Porto Rotondo ancorato comunque al quinto posto: la quaterna di Manca e i gol di Maullu e Pinna certificano il tennistico 6-0, con tanto di dedica a Giovanni Ibba, segretario della società asseminese colpito da un grave lutto familiare negli scorsi giorni. Il 5-0 dell’Fc Alghero nello scontro diretto con il Simaxis vale il quarto successo per le ragazze di Rossella Soriga e l’ottavo posto assoluto in graduatoria. Sotto una pioggia battente le ospiti passano subito in vantaggio con Natalini, trovando il raddoppio poco dopo con Stellato (su rigore). Poi Monti e una doppietta di Cherchi archiviano una partita già chiusa nel primo tempo. Torna al successo il Castello Cagliari, che a domicilio doma la Marzio Lepri Torres (in gol con Mocci) per 7-1, grazie alla tripletta di Demuro, al doppio Caputo e alle firme di Piu e Perdisci. La partita è stata sospesa al 50’ poiché le padrone di casa hanno lasciato il campo. Intanto mercoledì al “Tino Carta” di Sa Rodia si terrà un nuovo raduno della Rappresentativa Sarda per le trentadue calciatrici convocate dal tecnico Lello Floris.

Uri ok

Decimo turno anche per il girone A di Serie C. Festeggia l’Atletico Uri, vittoriosa sul campo della Azalee Solbiatese: Virdis, Padovano e Arca, firmano il successo giallorosso, mentre non bastano Sotgiu, Castronuovo e Piras alla Torres per fermare la Caronnese (3-4). Altro tonfo per la Tharros, che non può nulla contro la vicecapolista Real Meda. 5-0 l’amaro epilogo della trasferta lombarda per le biancorosse, sempre più penultime.

