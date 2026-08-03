VaiOnline
Comune.
04 agosto 2026 alle 00:17

Il sindaco incontra il nuovo prefetto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si è insediato ieri mattina il nuovo prefetto, Paolo Corritore. E dopo poche ore si è recato a Palazzo Campus Colonna, per incontrare il sindaco Massimiliano Sanna per un primo incontro istituzionale. Durante il colloquio si è affrontato il quadro generale del territorio oristanese, ponendo l'accento sulle principali tematiche relative alla sicurezza, alla coesione sociale e alla tutela della comunità. Il sindaco Sanna ha formulato «i migliori auguri di buon lavoro al prefetto Corritore, dirigente di lungo corso del ministero dell'Interno con oltre 35 anni di esperienza, giunto a Oristano a seguito della nomina da parte del Consiglio dei Ministri per succedere al prefetto Salvatore Angieri», si legge in una nota del Comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

l’emergenza

Caldo, nuova allerta: picchi fino a 42 gradi

In Sardegna le temperature più elevate, anche Ferragosto si prevede bollente 
Cristina Cossu
L’attentato

Lula, i due ricercatori finiti nel mirino hanno lasciato l’Isola

Tre anni fa un ordigno a Sos Enattos: l’indagine per terrorismo è aperta 
Fabio Ledda
Servitù militari

Esercitazioni estive nei poligoni dell’Isola, deroga della Regione

Nulla osta alle operazioni della Leonardo  nonostante il blocco da giugno a settembre 
Enrico Fresu
Cagliari

Anfiteatro e spettacoli, il sogno di una nuova vita

Dopo l’appello di Fiorella Mannoia si riaccende il dibattito sull’arena chiusa dal 2011: «Una ferita aperta» 
Alessandra Ragas
Centrosinistra

Primarie, alta tensione nel Campo largo

Schlein gela Conte: «Prima il programma, poi consultazioni per scegliere il leader» 
I delitti

Uccide a coltellate l’ex della fidanzata

Prima la rissa al bar, poi il blitz sotto casa: vittima un 24enne albanese 