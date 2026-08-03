Il sindaco incontra il nuovo prefetto 

Si è insediato ieri mattina il nuovo prefetto, Paolo Corritore. E dopo poche ore si è recato a Palazzo Campus Colonna, per incontrare il sindaco Massimiliano Sanna per un primo incontro istituzionale. Durante il colloquio si è affrontato il quadro generale del territorio oristanese, ponendo l'accento sulle principali tematiche relative alla sicurezza, alla coesione sociale e alla tutela della comunità. Il sindaco Sanna ha formulato «i migliori auguri di buon lavoro al prefetto Corritore, dirigente di lungo corso del ministero dell'Interno con oltre 35 anni di esperienza, giunto a Oristano a seguito della nomina da parte del Consiglio dei Ministri per succedere al prefetto Salvatore Angieri», si legge in una nota del Comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA