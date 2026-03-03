VaiOnline
Abbasanta.
04 marzo 2026 alle 00:16

Il sindaco di Boroneddu con l’auto in una voragine  

Buche e voragini enormi lungo la Provinciale che collega Abbasanta a Santu Lussurgiu. Una situazione altamente pericolosa come denuncia il sindaco di Boroneddu Angelo Mele che sabato mattina è rimasto coinvolto in un incidente proprio su quella strada.

Il primo cittadino faceva rientro dal borgo campestre di Sant’Agostino, quando all’altezza di Tanca Regia è finito con la sua auto in una voragine, spaccando il cerchio, danneggiando il parafango e squarciando la gomma della sua Mercedes. «Stanno aspettando che capiti qualche tragedia?» chiede Mele. «Quella strada è in condizioni vergognose, è pericolosissima. Ci sono buche profonde oltre venti centimetri, chi la percorrere di notte o chi non la conosce corre gravi rischi».

Mele ha chiesto l’intervento dei carabinieri sul posto dell’incidente. «Il commissario della Provincia Battista Ghisu aveva messo in campo numerosi interventi in poco tempo, adesso è la Provincia a doversi fare carico subito di questi problemi e della sicurezza – sostiene - Anche l’Amministrazione comunale di Abbasanta dovrebbe sollecitare la messa in sicurezza. Se si fosse trattato del mio Comune avrei portato la popolazione in piazza a protestare. Si pagano le tasse, non si può avere una strada in queste condizioni».

