Il Sestu e la B: «La svolta con la Villacidrese» 

L’Atletico Sestu scrive una pagina importante della propria storia vincendo il campionato al termine di una stagione che ha superato le aspettative iniziali e conquistando la promozione in Serie B nazionale. Un percorso costruito con pazienza, lavoro quotidiano e una crescita costante.

«La squadra era stata allestita per stare in zona playoff», sottolinea il coach Heder Rufine, «ma con l’arrivo dei rinforzi e una serie di risultati positivi abbiamo acquisito sempre più fiducia iniziando a credere in qualcosa di più grande». Una consapevolezza maturata giornata dopo giornata e alimentata dall’entusiasmo dell’ambiente, fino a diventare certezza nei momenti decisivi del campionato.

La svolta arriva nello scontro diretto in trasferta contro la Villacidrese: «Quella vittoria ci ha fatto capire davvero che il traguardo era alla nostra portata». Da quel momento il Sestu ha trovato continuità e solidità, elementi fondamentali per arrivare alla vittoria finale, gestendo con maturità anche le fasi più delicate della stagione.

Archiviata la stagione, lo sguardo si sposta già sul futuro. «A breve la società inizierà a programmare il prossimo anno», prosegue Rufine, «per affrontare una categoria superiore servirà rinforzare la squadra alzando il livello tecnico e soprattutto il ritmo di gioco e di allenamento».

Infine, spazio ai riconoscimenti con parole sentite da parte del tecnico: «Ringrazio la società per la fiducia e per non aver fatto mancare nulla alla squadra e i ragazzi per l’impegno dimostrato ogni giorno. Un grazie speciale a Sandro Mura, direttore sportivo, e a Leo Perra, vice allenatore e tecnico dei portieri, per tutti i sacrifici e il supporto dato ai ragazzi in questo periodo».

Una stagione da incorniciare e anche l’inizio di una nuova sfida per l’Atletico Sestu, chiamato a misurarsi con una categoria ancora più competitiva con l’obiettivo di consolidarsi e continuare il proprio percorso di crescita.

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