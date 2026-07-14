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15 luglio 2026 alle 00:46

Il Selargius punta sulla linea verde 

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Una squadra quasi tutta di giovani, con alcuni più esperti a guidare il gruppo. È la filosofia del Selargius da alcune stagioni, confermata anche quest’anno dove in panchina ci sarà Antonio Prastaro. Il ds Denis Fercia ha chiuso in porta con Enrico Galasso e Lorenzo Sarritzu, entrambi dal Castiadas, poi il difensore Nicolò Palmas (Pirri) e i fuoriquota Gabriele Melis, Cristian Taccori, Federico Saadi ed Emanuele Palazzo, i primi due presi dal Monastir e gli altri dal Pirri. Confermati i difensori Davide Bandini, Nicholas Paolucci e Roberto Salis, i centrocampisti Stanislao Lepore e Domenico Ragucci, gli attaccanti Alberto Mele (che sembrava dover tornare alla Ferrini), Gabriele Pisano e Gianluca Reginato. In rosa i fuoriquota Giuseppe Caboni, Davide Cellini, Marco Partis, Alessandro Spina e Davide Zucca, più alcuni ragazzi delle giovanili. (r. sp.)

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