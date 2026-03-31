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Gli avversari.
01 aprile 2026 alle 01:03

Il Sassuolo vuole dare continuità al suo cammino 

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Di fatto la salvezza è già in cassaforte. Ma ora si vuole provare a dare continuità. Il Sassuolo di Fabio Grosso non fa sconti a nessuno e la Juventus, fermata nell’ultimo turno dai neroverdi all’Allianz Stadium sull’1-1, ne è una diretta testimone. Il Cagliari è avvisato, al Mapei Stadium non sarà certo una passeggiata. Grosso, per la sfida contro i sardi, potrebbe recuperare il centrocampista gambiano Fadera che aveva rimediato la frattura dello zigomo nella gara contro l’Atalanta di un mese fa. È ancora presto per poter ipotizzare la formazione anti-Cagliari ma, almeno per quanto riguarda il reparto offensivo, i dubbi sono pochi. L’attacco neroverde sarà composto dal trio da 19 reti in campionato, Laurienté, Pinamonti e Berardi. Da capire, invece, le condizioni di Matic e Thorstvedt, assenti contro la Juventus quando è esploso il focolaio di pertosse due settimane fa, posto che, per motivi di privacy, il club neroverde non ha comunicato i nomi dei giocatori coinvolti. Ieri la squadra emiliana si è allenata e questo pomeriggio tornerà nuovamente in campo.

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