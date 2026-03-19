Il riscatto sociale arriva con il “Buon Gusto” 

Anche quest’anno ha preso il via “La Comunità del Buon Gusto di Quartu Sant’Elena”, un progetto di coesione sociale promosso dalla Fondazione Carlo Enrico Giulini e finanziato dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, ha l’obiettivo di offrire occasioni di riscatto sociale ai soggetti più vulnerabili, prevenendo e contrastando comportamenti antisociali e favorendo l’acquisizione di competenze teoriche e pratiche sulla cucina. Dopo le lezioni introduttive all’ex convento dei cappuccini che sono state una sorta di preparazione” si è passati all’attività pratica che si sta attualmente svolgendo presso il laboratorio dell’Accademia del Buon Gusto, al Lazzaretto di Cagliari. I corsisti si stanno cimentando della preparazione di primi piatti, pizza, pesce, carne, dolci e dessert, cucina tradizionale sarda grazie agli insegnamenti di alcuni tra i migliori chef sardi. Il progetto, come sempre si concluderà in città con moduli sull’inserimento lavorativo e sull’avvio di attività autonome e infine con un evento comunitario aperto a tutti i cittadini. In questi quattro anni diversi partecipanti sono riusciti a trovare lavoro nel mondo della ristorazione. (g. da.)

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