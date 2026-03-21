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Lanusei.
22 marzo 2026 alle 00:31

Il ricordo di Raffaele parlando di legalità 

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Legalità, prevenzione e sicurezza stradale, volontariato, inclusione e disabilità. Temi che hanno scandito la mattinata di ieri nell’aula magna (gremita) dell’Istituto Da Vinci dove l’associazione di volontariato “Ciao Guagljo, by Rago” ha incontrato gli studenti. Una giornata di sensibilizzazione in memoria di Raffaele Esposito, scomparso il 7 marzo 2018 a Lanusei a soli 21 anni in un incidente.

All’incontro, promosso dall’associazione di cui il padre del giovane, Gennaro, è presidente, hanno preso parte autorità civili, militari e religiose, fra le quali il sindaco, Davide Burchi, i consiglieri Bettina Pisanu e Marco Melis, il comandante della compagnia dei carabinieri, Marco Mastrovito, il dirigente del commissariato di polizia, Antonio Maria Arca, l’ispettore della polizia stradale, Fausto Loddo, e i sacerdoti don Piergiorgio Pisu e don Federico Murtas e diversi avvocati.

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