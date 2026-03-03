Il rettore dà il benvenuto agli aspiranti medici 

L’Università dà il benvenuto agli aspiranti medici che hanno superato il “semestre filtro”. Il “Welcome Students” alle nuove iscritte e ai nuovi iscritti ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, si è svolto nell’aula Boscolo del campus di Monserrato e ha aperto ufficialmente il nuovo anno accademico per i due percorsi formativi.

Oltre 300 tra studentesse e studenti hanno partecipato alla giornata, la quasi totalità proviene dalla Sardegna, ma sono presenti anche matricole provenienti dalla Penisola.

Il rettore Francesco Mola ha sottolineato l’impegno organizzativo sostenuto dall’Ateneo:«Grazie al contributo di una grande squadra composta da docenti, personale tecnico-amministrativo, associazioni, rappresentanti e figure politiche, abbiamo garantito tre canali in presenza durante il semestre filtro. La nostra Regione soffre una grave carenza di medici e abbiamo incrementato il numero programmato assicurando un percorso completo, con didattica di qualità, attività di laboratorio, simulazione e seminari».Il prorettore per le attività sanitarie, Piergiorgio Calò, ha evidenziato la complessità e il valore della scelta intrapresa dalle matricole:«La professione che avete scelto richiederà energie psicologiche e fisiche, ma sarà anche affascinante e gratificante. Noi docenti saremo al vostro fianco».

