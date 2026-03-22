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23 marzo 2026 alle 00:36

il real putzu si conferma al comando 

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Il Real Putzu mantiene la testa dell’Over 43 grazie a un super Usala, decisivo nel perentorio 5-1 rifilato agli Amatori Guspini che nel recupero di mercoledì hanno subito un 5-1 anche dalla Polisportiva Villamarese 2023. La vicecapolista resta a -5: il 2-1 sulla Monreale è firmato da Porcedda e Cau (di Marras la rete biancorossa). Il Seddori con Porcedda vince la gara con la Polisportiva Isili e si conferma al terzo posto. Il tris al Sant’Andrea Frius (reduce dall’altro ko per 3-0 nel recupero con la Polisportiva Isili) vale la quarta posizione per l’Ales. Turno di riposo per la WS10 Senorbì.

La regina dell’Over 30 Atletico Capoterra 2025 si conferma al comando anche nel quindicesimo turno (2-0 sulla Crescenzi Sport). Una tripletta di Porcu consegna invece il successo al Real Putzu contro la Futura 2000 Villasor (a segno con Contu e Matta), mentre chiudono a reti bianche la vicecapolista Nino Disario Villacidro e l’Aek Kasteddu. Cagliari 2007-Real Cocciula è il posticipo di mercoledì. Ha riposato invece il Genneruxi Vision Ottica 4 Eyes.

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