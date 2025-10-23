Il quaderno  della Polizia agli alunni 

Un quaderno didattico interattivo e con una marcia in più: il marchio della Polizia di Stato. “Il mio diario” è stato presentato ieri all’istituto comprensivo 3 e 4 di via Torino, durante un incontro moderato dal capo di gabinetto della Questura, Michele Chessa. All’evento hanno partecipato le varie autorità ma protagonisti sono stati soprattutto gli alunni, ai quali l’agenda è dedicata.

È stata una mattinata molto intensa, la Questura di Oristano insieme a quelle di Massa Carrara, Siracusa, Lodi, Roma e Milano, è stata scelta per distribuire questo importante strumento didattico agli alunni delle classi quarte degli istituti primari. «Quest'anno c'è stata una grande novità – fanno sapere dalla Questura - il diario ha cambiato volto, non è più un'agenda scolastica ma un vero e proprio quaderno didattico interattivo. Uno spazio in cui scrivere, esprimere le proprie emozioni e crescere, sempre insieme agli amici della Polizia di Stato ed i supereroi della legalità». All’incontro era presente anche il questore Giovanni Marziano, sono stati mostrati anche mezzi della Polizia con gli agenti che hanno contribuito a un momento formativo di cui gli alunni potranno fare tesoro. «Il quaderno didattico è una sorta di compagno di viaggio pieno di attività, curiosità, vignette, sticker e pagine da personalizzare che vi accompagnerà nel corso di tutto l'anno» è stato ribadito.

