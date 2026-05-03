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Al Roccaruja.
04 maggio 2026 alle 00:08

Il primo round va al li punti stintino, sconfitta che fa male 

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Stintino 2

Li Punti 4

Stintino (4-3-3) : Cantafio, Silvetti, D'Amico, Cobas, Fogli (11' st Billi), Arenas (23' st Cardone), Volo (23' st Ciminelli), Zuchi, El Khamlak, Troisi (7' st Capponi), El Msslak Tiabi (23' st Sotgiu). A disposizione Perez, Mancinelli, Mele, Achenza. Allenatore Roberto Falchi Congiata.

Li Punti (4-3-3) : Sanna, Zinellu (39' st Salaris), Fresu, Peana, Pilo, Zichi, Cherchi (16' st Dettori) Dieni, Alberti (23' st Marratzu), Pireddu, Tuccio (36' st Garau). A disposizione Murru, Cresci, Cirotto, Samb, Pusceddu. Allenatore Cosimo Salis.

Arbitro : Mario Corrias di Nuoro.

Reti : 4' Peana, 16' Zuchi, 25' Cherchi, 33' Zinellu, 16' st Alberti, 26' st D'Amico (r).

Il Li Punti sbanca per 4-2 il Roccaruja Stadium e pone una seria ipoteca per quanto riguarda il discorso della salvezza. La formazione ospite parte subito forte e riesce a sbloccare il risultato dopo quattro minuti di gioco con Peana, ma Zuchi pareggia i conti al quarto d'ora.

Li Punti ormai ci crede e colpisce per due volte nel giro di otto minuti con Cherchi e Zinellu, servito da Alberti. Poker ospite al 61' con Alberti, innescato da Fresu. Al 71', l'assistente richiama l'arbitro, che manda Zichi sotto la doccia: rosso diretto. Subito dopo, capitan D'Amico trasforma dal dischetto e lascia aperto il discorso in vista del ritorno. All'87', seconda ammonizione per Peana e i sassaresi chiudono in 9.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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